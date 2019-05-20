В Советске пройдет акция по сбору донорской крови

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-20T13:02:47+03:00

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Мобильный пункт забора крови областной станции переливания продолжает колесить по региону. На этот раз, по графику, акция по сбору донорской крови пройдет в Советске. Как сообщается на сайте Станции переливания, Мобильный пункт разместится во вторник 21 мая на площади Ленина.

Уже в среду 22 мая акция по сбору крови состоится в Калининградской детской областной больнице (ул. Донского, 23).

Напомним, чтобы сдавать кровь, нужно подготовиться. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.

Подробно о сдаче крови в период отпуска – ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU