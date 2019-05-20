В Советске пройдет акция по сбору донорской крови
Мобильный пункт разместят на площади Ленина
.Фото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:
Мобильный пункт забора крови областной станции переливания продолжает колесить по региону. На этот раз, по графику, акция по сбору донорской крови пройдет в Советске. Как сообщается на сайте Станции переливания, Мобильный пункт разместится во вторник 21 мая на площади Ленина.
Уже в среду 22 мая акция по сбору крови состоится в Калининградской детской областной больнице (ул. Донского, 23).
Напомним, чтобы сдавать кровь, нужно подготовиться. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.
Подробно о сдаче крови в период отпуска – ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU