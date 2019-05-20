Саперы Балтфлота на выходных обезвредили 40 боеприпасов времен войны
.Фото: пресс-служба Балтфлота
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В минувшие выходные на территории Калининградской области военные саперы обезвредили 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В центре Калининграда, на улице Еловая Аллея была обезврежена 82-мм миномётная мина, один 120-мм артиллерийский снаряд обезврежен в Балтийске. Из лесного массива в районе поселка Фурманово под Гусевом сапёры вывезли тридцать восемь 122-мм артиллерийских снаряда.
Все опасные находки доставлены на полигоны в Калининградской области, где будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU