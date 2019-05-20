В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах пройдет дорожный ремонт на этой неделе

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-20T13:18:57+03:00

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На этой неделе в Калининграде пройдет дорожный ремонт на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожная техника появится на ул. Суворова – ул. Железнодорожной, ул. Воздушной, ул. Пехотной, ул. Лужской, ул. Карташева, Ленинского проспекта (в районе ТЦ «Меркурий»), ул. Грига, ул. Багратиона.

Кроме того, в городе продолжается ремонт брусчатого покрытия на проспекте Мира.

В эти дни капитально ремонтируют тротуары на Коммунистической, Дарвина, переулку Бодайбинскому, по ул. Грига (от Московского проспекта до набережной Адмирала Трибуца).

ИСТОЧНИК KP.RU