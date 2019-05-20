В Светлогорске на «зебре» сбили 17-летнюю девушку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Светлогорске под колеса автомобиля попала 17-летняя девушка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице Калининградский проспект. В районе дома №60 34-летний водитель «Форда» не заметил переходившую проезжую часть по пешеходному переходу девушку.
В результате наезда 17-летняя пешеход получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU