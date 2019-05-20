2019-05-20T13:24:14+03:00
Происшествия

В Светлогорске на «зебре» сбили 17-летнюю девушку

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье в Светлогорске под колеса автомобиля попала 17-летняя девушка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Калининградский проспект. В районе дома №60 34-летний водитель «Форда» не заметил переходившую проезжую часть по пешеходному переходу девушку.

В результате наезда 17-летняя пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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