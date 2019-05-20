Калининградская область вошла в пятерку регионов-лидеров по вводу жилья

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-20T13:33:21+03:00

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Калининградская область вошла в то-5 регионов по вводу жилья в 2018 году. Об этом пишет «РИА Новости».

В прошлом году больше всего жилья ввели в Ленинградской области (1,442 квадратного метра на человека). На втором месте оказалась Московская область (1,174 квадратного метра).

В пятерку также вошли Калининградская (0,917 квадратного метра жилья на человека), Тюменская (0,894) и Тамбовская области (0,838).

По данным регионального Минстроя, в 2018 году в Калининградской области было введено в эксплуатацию 1 612 домов на 13,5 тысячи квартир. Общая площадь введенных многоквартирных и индивидуальных жилых домов – 916 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU