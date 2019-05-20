Свыше 4,5 тысяч калининградцев проверили свой ВИЧ-статус

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-20T14:15:47+03:00

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В Калининградской области прошла неделя анонимного тестирования на ВИЧ, исследование прошли 4 598 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным Центра СПИД, в прошлом году в регионе было обследовано 25,8 процента населения области на ВИЧ, выявлено 433 новых случая ВИЧ-инфекции, по сравнению с 2017 годом - на 23 процента меньше. По заболеваемости и распространенности ВИЧ Калининградская область в последние годы не входит даже в двадцатку российских территорий с высоким рейтингом по этим показателям.

Антиретровирусную терапию в области получают 3 547 пациентов – 65,3 процента состоящих на диспансерном учете.

- Надо понимать, что оставшаяся часть граждан с ВИЧ-инфекцией, 34,7 процента, не имеет никаких перспектив в плане будущего для своего здоровья, – подчеркнул руководитель Центра СПИД Николай Черкес. – Более того, эти лица представляют опасность в плане инфицирования других людей. Поэтому так важно знать свой ВИЧ-статус, пути передачи ВИЧ-инфекции и тем самым максимально снизить вероятность оказаться в «компании» ВИЧ-инфицированных. Также необходимо ответственно относиться к своему партнеру, обезопасив его и себя от сотен проблем, с которыми сталкивается человек с ВИЧ-инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU