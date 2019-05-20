Калининградец засудил Багратионовскую администрацию за прогнившее дерево

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-20T14:17:15+03:00

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В сентябре прошлого года по дороге «Домново – Ягодное – Багратионовск» катил себе спокойно микроавтобус «Фольксваген Транспортер», когда на него вдруг рухнула ветка дерева. Владелец пострадавшего микрика сначала оценил повреждения четырехколесного друга, а затем внимательно осмотрел то самое дерево. И пришел к выводу, что оно насквозь прогнило, и по-хорошему, давным-давно должно быть спилено. Поэтому взял да и подал в суд на администрацию Багратионовского городского округа, которая ответственная за благоустройство подведомственной территории.

- Поскольку ответчик не представил доказательств, подтверждающих, что он надлежащим образом осуществлял контроль за состоянием деревьев, суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между бездействием ответчика и причинением ущерба имуществу истца, - прокомментировали в пресс-службе Багратионовского райсуда.

В итоге администрацию МО «Багратионовский городской округ» обязали возместить автомобилисту материальный ущерб в размере 108 352 рубля, а также расходы по определению стоимости восстановительного ремонта транспортного средства – 4 500 рублей, плюс расходы по уплате государственной пошлины – 3 457,04 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU