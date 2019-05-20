2019-05-20T14:30:27+03:00
Общество

Алиханов предложил производителю техники для инвалидов стать резидентом ОЭЗ

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области продолжается работа по созданию фабрики по производству технических средств реабилитации для инвалидов. Мощность завода составит 9 тысяч колясок с электроприводом в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На встрече с руководителем компании «Обсервер» Романом Араниным, губернатор Антон Алиханов предложил ему зарегистрироваться в качестве резидента Особой экономической зоны. По словам Алиханова, это позволит компании получит ряд льгот для создания новых рабочих мест.

- На данный момент решены все вопросы с земельным участком в поселке Поддубное. Он обеспечен всеми необходимыми коммуникациями. Правительством была оказана поддержка по подготовке проектно-сметной документации и помощь в привлечении финансирования проекта, – добавил Антон Алиханов.

Глава региона также предложил компании «Обсервер» зарегистрироваться в качестве резидента Особой экономической зоны, что позволит получить ряд льгот для создания новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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