Калининградская «Балтика» не получила лицензию на сезон 2019/2020

СЕГОДНЯ 15:09 2019-05-20T15:12:54+03:00

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Калининградской «Балтике» отказали в получении лицензии на сезон 2019/2020. Об этом сообщил гендиректор клуба Тажутдин Качукаев на странице клуба в «Вконтакте».

Это было связано по причине имеющихся долгов перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющихся задолженностей у клуба по уплате членских взносов в Лигу за 1 полугодие 2019 года, - сообщил Качукаев.

Он добавил, что в конце мая состоится еще одно заседание Комиссии по лицензированию, где будут обсуждаться возможные варианты и максимально допустимые сроки прохождения этапов лицензирования.

- Клуб работает со строгим соблюдением своего финансового плана и со многими ушедшими зимой игроками, были заключены соглашения с графиками платежей включая июнь 2019, - отметил Качукаев.

ИСТОЧНИК KP.RU