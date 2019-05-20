Калининградская «Балтика» не получила лицензию на сезон 2019/2020
Калининградской «Балтике» отказали в получении лицензии на сезон 2019/2020. Об этом сообщил гендиректор клуба Тажутдин Качукаев на странице клуба в «Вконтакте».
Это было связано по причине имеющихся долгов перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющихся задолженностей у клуба по уплате членских взносов в Лигу за 1 полугодие 2019 года, - сообщил Качукаев.
Он добавил, что в конце мая состоится еще одно заседание Комиссии по лицензированию, где будут обсуждаться возможные варианты и максимально допустимые сроки прохождения этапов лицензирования.
- Клуб работает со строгим соблюдением своего финансового плана и со многими ушедшими зимой игроками, были заключены соглашения с графиками платежей включая июнь 2019, - отметил Качукаев.
ИСТОЧНИК KP.RU