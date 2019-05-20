2019-05-20T15:24:17+03:00
Общество

Калининградскую область на майских праздниках посетили 45 тысяч туристов

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградская область по итогам майских праздников вошла в топ-5 наиболее популярных туристических направлений в России. По данным агентства РИА-Новости, Калининград уступил только Санкт-Петербургу и оказался впереди таких признанных туристских центров, как Казань, Карелия и Сочи.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве по туризму, всего в с 1 по 12 мая этого года область посетили свыше 45 тысяч туристов, среди которых порядка 10% – иностранные граждане.

По данным калининградских туроператоров, средняя продолжительность тура на майские праздники составляла 3-4 дня с посещением основных объектов туристского показа в регионе. Средняя стоимость такого тура с проживанием в гостинице три звезды – около 12 тысяч рублей на человека. Большой популярностью пользовались обзорные экскурсии по Калининграду и экскурсионные туры на Куршскую косу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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