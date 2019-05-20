В Калининграде на фестивале бездомных животных нашли хозяев для 12 собак, одна из которых слепая

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-20T15:32:08+03:00

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В Калининграде на территории «Верхнего озера» провели благотворительный фестиваль-выставку животных из приютов. В планах было – найти хозяев для бездомных собак и кошек.

Как рассказала «Комсомолке» руководитель приюта «Тимвилль» Ольга Добрянская, удалось найти дом для дюжины животных.

- Хозяев обрели 12 собак, которых взяли из приютов. Одного песика забрали из ветеринарной клиники. Это слепая собака, 5-летний той-терьер. Его изъяли из дома, где жили асоциальные люди. Собака была истощена и нуждалась в помощи. А теперь обрела новый дом и заботливых хозяев, – рассказала Ольга.

Кроме того, нашли хозяев для двух котов.

- На фестивале было очень много людей. Приходили и те, которые о нас не знали. Это здорово. Потому что уже сегодня в приют приезжали люди. Мы также нашли новых помощников и волонтеров. – говорит Ольга Добрянская.

На фестивале был открыт пункт сбора помощи приютам, в котором гости мероприятия могли пожертвовать деньги или оставить корм. Так вот корма удалось собрать больше 100 10-килограмовых мешков.

Задачей мероприятия было привлечь внимание к проблеме бездомных животных и негуманного обращения с ними. Следующий аналогичный фестиваль планируют провести в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU