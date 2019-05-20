Калининградец пытался продать штык-нож времен войны и попал под «уголовку»
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за попытку продать штык-нож времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
33-летний калининградец промышлял незаконными раскопками. Обнаружив холодное оружие, он договорился о продаже. С покупателем он встретился на окраине города у проходной рыбного порта. Там его и задержали сотрудники полиции.
Теперь копателю грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU