2019-05-20T15:36:26+03:00
Общество

Калининградец пытался продать штык-нож времен войны и попал под «уголовку»

Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за попытку продать штык-нож времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

33-летний калининградец промышлял незаконными раскопками. Обнаружив холодное оружие, он договорился о продаже. С покупателем он встретился на окраине города у проходной рыбного порта. Там его и задержали сотрудники полиции.

Теперь копателю грозит до двух лет лишения свободы, отметили в пресс-службе калининградской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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