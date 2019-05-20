2019-05-20T16:44:47+03:00
Спорт

Калининградская «Балтика» снизила цену билетов на матч с «Тюменью»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В субботу, 25 мая, калининградская «Балтика» на своем поле сыграет с «Тюменью». Все билеты на матч будут продаваться по 100 рублей, за исключением ВИП-сектора, сообщается на странице клуба в «Вконтакте».

Сейчас «Балтика» находится на 15-м месте в турнирной таблице ФНЛ. В выездном матче с «Мордовией» балтийцы уступили со счетом 0:1.

В понедельник стало известно, что «Балтика» не получила лицензию на сезон 2019/2020. Как сообщил гендиректор клуба Тажутдин Качукаев, это было связано по причине имеющихся долгов перед покинувшими команду в зимнее трансферное окно футболистами, а также имеющихся задолженностей у клуба по уплате членских взносов в Лигу за 1 полугодие 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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