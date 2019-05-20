СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-20T16:47:02+03:00

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В Калининграде транспортные полицейские задержали школьника с крупной партией амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте

В свои 18 лет юноша не только проходил программу обучения средней школы, он и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи. Задержали его в минувшие выходные у железнодорожной станции Кутузово-Новое.

При проведении досмотра в кармане его куртки нашил пакет с амфетамином в крупном размере.

На него завели уголовное дело по «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU