В Калининграде транспортные полицейские задержали школьника с крупной партией амфетамина
.Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте
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В Калининграде транспортные полицейские задержали школьника с крупной партией амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте
В свои 18 лет юноша не только проходил программу обучения средней школы, он и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи и кражи. Задержали его в минувшие выходные у железнодорожной станции Кутузово-Новое.
При проведении досмотра в кармане его куртки нашил пакет с амфетамином в крупном размере.
На него завели уголовное дело по «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU