2019-05-20T16:51:32+03:00
Общество

В Калининградской области не наблюдается повышенного спроса на приставки для приема цифрового ТВ

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Из-за перехода на цифровое телевидение в Калининградской области не наблюдается повышенного спроса на цифровые приставки. Об этом сообщил министр цифровых технологий и связи региона Алексей Игнатенко.

- В торговых сетях, несетевой рознице еженедельно приобретается в среднем около ста телевизионных приставок. Это обычный показатель. Периодически он увеличивается за счет продаж оборудования в почтовых отделениях. Например, за прошлую неделю калининградцы купили на «Почте России» 65 приставок, – сообщил Алексея Игнатенко.

По его словам, передающее оборудование в достаточном количестве представлено в торговой сети, сформированы и по мере необходимости пополняются складские запасы. Цена на приставку в магазинах техники начинается примерно от 900 рублей. Малообеспеченные граждане могут компенсировать расходы на её покупку в сумме до одной тысячи рублей через центры соцподдержки и МФЦ.

Напомним, Калининградская область вошла в третий этап отключения аналогового эфирного телевещания, который состоится 3 июня 2019 года. Территория региона полностью охвачена цифровым сигналом, 11 передающих станций обеспечивают прием 20 цифровых телеканалов в любой точке региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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