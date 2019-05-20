Полиция изъяла у пенсионерки из Гусева килограмм марихуаны, ей грозит до 20 лет
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Жительница Гусева попалась на хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
При обыске в квартире 58-летней женщины обнаружили около 1 килограмма частей марихуаны.
- По данным полицейских, ранее судимая за грабеж пенсионерка устроила плантацию в овощной теплице с целью дальнейшего сбыта марихуаны, - сообщили в пресс-службе УМВД.
На пенсионерку завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершённые в крупном размере», ей грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU