В Калининграде планируют создать музей тепла и пара
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде планируют создать музей тепла и пара. С инициативой выступило муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть».
- Старые задвижки, ржавые краны, манометры времён Царя Гороха и любимая кочерга Тутанхамона. Всё это пригодится для нашего музея теплоснабжения. Принимаем все экспонаты из любого исторического периода, имеющие отношение к отоплению. Просто что-то древнее и любопытное из хозяйской утвари тоже приносите: пристроим, красиво назовём. Помогите, люди добрые, и будет у нашего города ещё один интересный музей, - говорится в сообщении на странице предприятия в «Фейсбук».
ИСТОЧНИК KP.RU