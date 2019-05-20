2019-05-20T17:37:57+03:00
Общество

В Калининграде планируют создать музей тепла и пара

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде планируют создать музей тепла и пара. С инициативой выступило муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть».

- Старые задвижки, ржавые краны, манометры времён Царя Гороха и любимая кочерга Тутанхамона. Всё это пригодится для нашего музея теплоснабжения. Принимаем все экспонаты из любого исторического периода, имеющие отношение к отоплению. Просто что-то древнее и любопытное из хозяйской утвари тоже приносите: пристроим, красиво назовём. Помогите, люди добрые, и будет у нашего города ещё один интересный музей, - говорится в сообщении на странице предприятия в «Фейсбук».

ИСТОЧНИК KP.RU

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