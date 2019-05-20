2019-05-20T18:24:01+03:00
Происшествия

Калининградец напал с ножом на нового мужа своей бывшей жены

К счастью, полученные ранения оказались не опасными для жизни потерпевшего
Игорь ОРЕХОВ
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Неизвестно, кого именно ожидал увидеть житель Калининграда, который майским вечером пришел к бывшей жене, чтобы забрать ключи от старой квартиры. Но дверь ему открыл преемник, у которого женщина теперь проживала.

Наверное, при виде счастливого соперника кровь ударила в голову отставленному супругу, ибо он тут же выхватил нож и принялся бить им ошарашенного бедолагу. Впрочем, тот быстро опомнился , выбил оружие из руки нападавшего, повалил его на пол и скрутил руки очень вовремя оказавшимся поблизости собачьим поводком. После чего отправился в полицию – сообщать о произошедшем.

- Пострадавший также обратился в больницу за медицинской помощью, - добавили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Медики расценили полученные повреждения как легкий вред здоровью. Оперативниками с места происшествия был изъят нож со следами крови заявителя.

Статья УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», по признакам которой возбуждено уголовное дело, предусматривает для виновного лишение свободы на срок до двух лет. Так что, у поножовщика будет время охолонуть малость.

«Там, где любовь, там всегда проливается кровь!» (с)

ИСТОЧНИК KP.RU

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