В Калининграде на Южном вокзале снимут сцены для сериала «Морские дьяволы»
В Калининграде уже несколько дней работает съемочная группа сериала «Морские дьяволы». Сегодня, во вторник 21 мая, она работает на территории Южного вокзала и возле него.
- Мы выдали разрешение на проведение съемок, которое у нас запрашивали. Таковы правила. Съемки запланированы на сегодня, - подтвердили в пресс-службе Калининградской железной дороги.
Ранее киношники объявили о поиске актеров массовки. Требовались мужчины и женщины от 27 до 60 лет.
Съемки намечены на первую половину дня.
«Дьяволов» будут у нас снимать до конца мая.
В центре сюжета – вымышленный элитный боевой отряд ВМФ России. Первый сезон сериала вышел на экраны в 2005 году и был столь успешен, что повлек за собой появление продолжений. После паузы в семь лет проект вернулся в эфир в 2018 году. В главных ролях - Олег Чернов, Иван Паршин, Виталий Коваленко, Владимир Маслаков, Дарья Юргенс.
ИСТОЧНИК KP.RU