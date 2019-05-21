2019-05-21T09:51:04+03:00
Спорт

Гребец из Калининграда выиграл бронзу первенства Европы

Соревнования прошли в Германии
Александр КАТЕРУША
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Немецкий Эссен принял первенство Европы среди самых перспективных гребцов академического стиля не старше 19 лет, собрав на водах гребного канала больше 500 спортсменов из 37 стран.

В составе сборной России выступил калининградец Александр Ковальский – он греб в составе экипажа парной лодки-четверки без рулевого.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, Владимир Гаевский, Виктор Ковалёв, Егор Грачёв и Александр Ковальский преодолели 2000 метров за 5 минут 58,98 сек, уступив сверстникам из Германии и Чехии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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