2019-05-21T10:20:20+03:00
Общество

Около 700 калининградцев пройдут обследование на рак кожи

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области около 700 человек пройдут обследование на рак кожи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе осмотров, которые прошли 18 и 20 мая, специалисты приняли около 350 жителей Калининграда и области, пять человек были направлены на консультацию к онкологу для уточнения диагноза.

Первоначально мероприятие планировалось провести в течение одного дня, но в связи с тем, что записалось около 700 человек, было принято решение продлить акцию на неделю и добавить для осмотров еще и три субботы – 18 и 25 мая и 1 июня.

В рамках акции проходит прием пациентов, направленный на раннее выявление онкопатологий кожи, смертность от которых в Калининградской области, хотя и меньше, чем по Северо-Западу, все еще достаточно высока и занимает в регионе одно из первых мест в структуре онкозаболеваемости и смертности от злокачественных новообразований. Также среди задач акции – привлечение внимания населения к своему здоровью и нацеливание на профилактику рака кожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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