Летом калининградские спасатели будут патрулировать Преголю на катере

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-21T10:27:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Городские власти запланировали летом патрулировать реку Преголю на катере. Об этом шла речь на заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению в понедельник, 20 мая.

Купальный сезон в Калинниграде стартует 1 июня. Для организованного купания разрешено использовать Голубые озёра, озёра Карповское, Пелавское и Шенфлиз. Купание на остальных водоёмах города запрещено.

Власти намерены развернуть шесть спасательных постов - три - на Голубых озёрах и по 1-му - на озёрах Карповское, Пелавское и Шенфлиз.

На спасательных постах с 09.00 до 21.00 ежедневно будет организовано дежурство спасателей. Старшими постов назначаются наиболее опытные спасатели, имеющие классную квалификацию и опыт работы. За три последних года ими были спасены 23 человека, в том числе 8 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU