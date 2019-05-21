2019-05-21T10:27:58+03:00
Общество

Летом калининградские спасатели будут патрулировать Преголю на катере

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Городские власти запланировали летом патрулировать реку Преголю на катере. Об этом шла речь на заседании депутатской комиссии по местному самоуправлению в понедельник, 20 мая.

Купальный сезон в Калинниграде стартует 1 июня. Для организованного купания разрешено использовать Голубые озёра, озёра Карповское, Пелавское и Шенфлиз. Купание на остальных водоёмах города запрещено.

Власти намерены развернуть шесть спасательных постов - три - на Голубых озёрах и по 1-му - на озёрах Карповское, Пелавское и Шенфлиз.

На спасательных постах с 09.00 до 21.00 ежедневно будет организовано дежурство спасателей. Старшими постов назначаются наиболее опытные спасатели, имеющие классную квалификацию и опыт работы. За три последних года ими были спасены 23 человека, в том числе 8 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чаще всего к омбудсмену за защитой прав обращаются жители Калининграда, Советска и Гвардейска
Алиханов пригласил хорватских футбольных болельщиков в Калининград в качестве туристов
В Калининградской области стартовали работы по ремонту дворовых территорий
Калининградцев приглашают пройти семейную диспансеризацию
Суд обязал владельца снести незаконно построенный гостевой дом на берегу Виштынца
За выходные в Калининградской области спасли трех совят
В Калининград не пустили 50 тонн зараженного риса из Пакистана
Власти Калининграда намерены убрать секс-шоп на колесах с проспекта Мира
В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон
Калининградец железным прутом разгромил автомобиль неприятеля
«Комсомолка» предлагает калининградцам необычно поздравить врача с Днем медицинского работника
«Крузенштерн» вернется в Калининград 24 мая
На неделю на границе задержали свыше 120 кг польской и литовской «санкционки»
За неделю в Калининградской области 142 человека пострадали от клещей
На ремонт тротуаров в Калининграде направят почти 100 млн рублей
В четверг в Калининграде пройдет ярмарка вакансий
В Калининграде установлен 6-й температурный рекорд с начала года
В Калининграде перенесли сроки разработки проекта нового моста через Преголю
На ул. Автомобильной в Калининграде сбили 56-летнюю женщину
В калининградском офшоре зарегистрировались восемь резидентов
В Калининграде отключено электричество на девяти улицах
Калининградским предпенсионерам помогут не потеряться на рынке труда