Калининградским предпенсионерам помогут не потеряться на рынке труда

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-21T10:43:48+03:00

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В Калининградской области стартует программа переобучения лиц предпенсионного возраста. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве социальной политики.

В этом году власти планируют переобучить не менее 331 человека, всего на эти цели выделено 22 млн рублей.

- Наша задача – помочь людям не потеряться на рынке труда, получить дополнительную квалификацию, чтобы увереннее себя чувствовать в реалиях сегодняшнего дня, – отметила министр социальной политики Анжелика Майстер. – Подчеркну, что речь идет не о безработных, а о тех людях, кто хотел бы приобрести дополнительную квалификацию для реализации своих трудовых потребностей и возможностей».

Переобучение лиц предпенсионного возраста будет вестись двумя способами – самими работодателями, заинтересованными в повышении квалификации и переподготовке своих работников, и путем выдачи гражданам, ищущим работу, образовательного сертификата, по которому они смогут самостоятельно выбрать образовательную организацию и получить там профессию, повысить квалификацию, приобрести необходимые навыки н компетенции, которые позволят им повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

ИСТОЧНИК KP.RU