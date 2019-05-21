В Калининграде отключено электричество на девяти улицах

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-21T10:48:28+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообащет пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света на будет на ул. Ю. Гагарина 13, 15, 15а,ул. Юбилейная 2.

До 17 часов отключено электричество не будет на улицах Лукашова, Жиленкова, Калинина.

До 20 часов энергоснабжение прекращено на ул. Горького 55 корп. 3, 4 (откл. лифты), ул. Горького 68-92, 83, 91-93, 98 (откл. лифты), 100, ул. Первомайская 1, 3, 3а, 4, 6, 8-12, 14, 17, ул. Земельная 37-39, ул. Гоголя 2д.

Холодное водоснабжение отключено до 17 часов на ул. Баженова 13, 13а, 28-30, 32-34, 38, 40-42, 48-50, 52-54, 56-58, 74-76, 70-72, 60-62, 66, ул. Балашовская 4, ул. Тамбовская 1-47, 2-48, 5-7, 34а, ул. Толбухина 1, 3, 7, 5, 17, 15, 11, ул. Холмогорская 3-39, 2-20, 24-40.

ИСТОЧНИК KP.RU