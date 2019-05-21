2019-05-21T11:01:49+03:00
Экономика

В калининградском офшоре зарегистрировались восемь резидентов

Виктор Сергеев
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В реестр участников специального административного района (САР) на острове октябрьский в Калининграде внесено семь новых участников. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ими стали «Транс Сегтор Холдингз Лимитед», «Самолюс Инвестментс Лимитед», «Прайм Эмеральд Трейдинг Лимитед», «Фенестрария Консалтантс Лимитед», «Лэнгдэйл Холдингз Лимитед», «Распериа Трейдинг Лимитед» и «Цератозамия Консалтантс Лимит».

Первым резидентом САР стала компания «Аданимов Трейдинг Лимитед». Таким образом, количество резидентов САР на острове Октябрьский выросло до восьми.

Как сообщили в Корпорации развития Калининградской области, сейчас на предварительном рассмотрении сейчас находится еще ряд заявок на редомициляцию, ведется работа по консультированию потенциальных заявителей и оказанию организационной помощи в прохождении процедуры регистрации.

Напомним, пакет законов, регулирующих деятельность международных компаний в специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский, президент Владимир Путин подписал в августе прошлого года. Эти решения создали конкурентоспособный налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, которые ведут хозяйственную деятельность на территории РФ, в том числе с российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию Российской Федерации. Налоговые льготы для участников САР – международных холдинговых компаний предлагают комфортные условия для осуществления деятельности компаний в российской юрисдикции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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