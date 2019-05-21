На ул. Автомобильной в Калининграде сбили 56-летнюю женщину
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник в Калининграде зарегистрирован один наезд на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло на улице автомобильной. В сторону Батальной следовал автомобиль «Хендай», водитель которого сбил пешехода, переходившего проезжую часть дороги по «зебре».
В результате наезда 56-летняя женщина получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU