2019-05-21T12:08:40+03:00
Общество

В Калининграде установлен 6-й температурный рекорд с начала года

Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Очередное достижение было зафиксировано в понедельник, 20 мая. По данным портала pogodaiklimat.ru, температура воздуха в Калининграда достигла +27,9 градуса - это новый суточный рекорд для даты 20 мая. Кроме того, вчерашний день стал пока что самым жарким с начала года.

Всего же за неполные пять месяцев 2019 года суточных рекордов накопилось уже 6. Полный список выглядит так:

16 февраля +12,1

19 февраля +10,9

6 апреля +17,6

26 апреля +27,2

27 апреля +27,6

20 мая +27,9

Для сравнения, за весь прошлый год в Калининграде было установлено 17 суточных рекордов температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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