В Калининграде установлен 6-й температурный рекорд с начала года
.Фото: Александр Подгорчук
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Очередное достижение было зафиксировано в понедельник, 20 мая. По данным портала pogodaiklimat.ru, температура воздуха в Калининграда достигла +27,9 градуса - это новый суточный рекорд для даты 20 мая. Кроме того, вчерашний день стал пока что самым жарким с начала года.
Всего же за неполные пять месяцев 2019 года суточных рекордов накопилось уже 6. Полный список выглядит так:
16 февраля +12,1
19 февраля +10,9
6 апреля +17,6
26 апреля +27,2
27 апреля +27,6
20 мая +27,9
Для сравнения, за весь прошлый год в Калининграде было установлено 17 суточных рекордов температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU