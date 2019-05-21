2019-05-21T12:25:40+03:00
Общество

В четверг в Калининграде пройдет ярмарка вакансий

Виктор Сергеев
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В четверг, 23 мая, в Калининграде пройдет ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соискателей будут консультировать специалисты Центра занятости, министерства социальной политики и более 40 работодателей. Среди организаций, которые подтвердили свое участие, – федеральная налоговая служба, медицинские организации, МВД, Калининградский почтамт, банки, военный комиссариат, предприятия в сфере сельского хозяйства и промышленности и другие. Несколько работодателей предложат свои вакансии для людей с инвалидностью.

Ярмарка стартует с 10 до 15 часов по адресу: ул. Виктора Гюго, 1 (конференц-зал отеля HolidayInn Kaliningrad).

ИСТОЧНИК KP.RU

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