В четверг в Калининграде пройдет ярмарка вакансий
В четверг, 23 мая, в Калининграде пройдет ярмарка вакансий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соискателей будут консультировать специалисты Центра занятости, министерства социальной политики и более 40 работодателей. Среди организаций, которые подтвердили свое участие, – федеральная налоговая служба, медицинские организации, МВД, Калининградский почтамт, банки, военный комиссариат, предприятия в сфере сельского хозяйства и промышленности и другие. Несколько работодателей предложат свои вакансии для людей с инвалидностью.
Ярмарка стартует с 10 до 15 часов по адресу: ул. Виктора Гюго, 1 (конференц-зал отеля HolidayInn Kaliningrad).
ИСТОЧНИК KP.RU