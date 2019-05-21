2019-05-21T12:34:35+03:00
Общество

На ремонт тротуаров в Калининграде направят почти 100 млн рублей

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году на ремонт тротуаров в Калининграде будет направлено почти 100 млн рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее, сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

Сейчас в городе уже ведутся работы по тротуарам на улицах Коммунистическая, Минусинская, Грига, Дарвина и Гостиная. По трем объектам состоялись аукционы и сейчас заключаются контракты: это пос. Прегольский (от д. 15 до д. 20), нечётная сторона ул. Бородинской и Тургенева 29.

Власти также объявили конкурс по выбору подрядчика ремонта тротуара на улице Тельмана – от ул. Некрасова до ул. Островского.

В ближайшее время планируются провести торги еще по нескольким улицам. Это ул. Дзержинского (2 этап), Емельянова 148, Интернациональная (четная сторона), Судостроительная (Батальная – Аллея Смелых вдоль домов №№ 138А-136А), пр-т Победы (от М. Расковой до Огарёва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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