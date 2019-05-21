За неделю в Калининградской области 142 человека пострадали от клещей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-21T12:35:52+03:00

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В Калининградской области с каждой неделей все больше людей страдает от укусов клещей. Становится все теплее и кровососы проявляют активность.

Только за минувшую неделю с 13 по 19 мая за медицинской помощью обратились 142 пострадавших от присасывания клещей, из них 34 ребенка. Всего же с начала года зарегистрировано 604 обратившихся, в том числе 231 ребенок. Цифры приводят в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Санитарные врачи советуют, находясь на природе, регулярно осматривать одежду и тело. На одежде светлых тонов увидеть клеща легче.

Дома нужно снять одежду и осмотреть тело. Клещ может присосаться в любом месте, в том числе на слизистых. Душ смоет не присосавшихся клещей.

Кстати, обнаруженных клещей нельзя давить руками, так как можно заразиться.

Осматривайте домашних животных после прогулок, тщательно прочесывайте их и мойте. Не позволяйте домашним животным спать с вами на постели. Клещей домой могут принести собаки, кошки и любые другие животные.

ИСТОЧНИК KP.RU