На неделю на границе задержали свыше 120 кг польской и литовской «санкционки»

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-21T12:39:33+03:00

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Россельхознадзор продолжает пресекать попытки ввоза на территорию Калининградской области продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В течение недели в пунктах пропуска у девяти калининградцев было обнаружено и изъято свыше 121 килограмма молочной и мясной продукции.

- Продукция возвращена в Польшу и Литву. Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU