На неделю на границе задержали свыше 120 кг польской и литовской «санкционки»
Россельхознадзор продолжает пресекать попытки ввоза на территорию Калининградской области продуктов из Польши и Литвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
В течение недели в пунктах пропуска у девяти калининградцев было обнаружено и изъято свыше 121 килограмма молочной и мясной продукции.
- Продукция возвращена в Польшу и Литву. Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU