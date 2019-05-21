«Крузенштерн» вернется в Калининград 24 мая
.Фото: пресс-служба БГА РФ
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Легендарный парусник «Крузенштерн» вернется в Калининград утром 24 мая, а уже вечером следующего дня уйдет во второй рейс.
Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.
- В связи с краткосрочностью стоянки открыть борт судна не представляется возможным. Однако в планах судовладельца – сделать это по завершении плавания, - сообщили в академии.
Накануне калининградские парусники «Седов» и «Крузенштерн» приняли участие в Параде парусов, посвященном 830-летию основания порта Гамбург. «Седов» открывал парад, входя в порт в сопровождении танцующих буксиров под звуки российского гимна. «Крузенштерн» парад закрыл.
ИСТОЧНИК KP.RU