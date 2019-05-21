«Комсомолка» предлагает калининградцам необычно поздравить врача с Днем медицинского работника

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-21T12:55:48+03:00

И сделать это совсем не сложно

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Поздравить с профессиональным праздником врача, который спас вам или вашему близкому жизнь, с помощью «Комсомолки» - отличная и необычная идея! Согласитесь, нам так часто не хватает то времени, то сил, чтобы сказать важному человеку – спасибо.

Давайте, сделаем это вместе! От вас - поздравительный текст в адрес медработника, символическая плата, а от «Комсомолки» - публикация поздравления в газете накануне профессионального праздника и еще два экземпляра газеты - вам в подарок!

Представляете? Заберете в редакции полагающиеся газеты, найдете врача и вручите ему такой замечательный подарок!

Решились? Сделать это просто. Это всего лишь три шага.

ШАГ 1. Присылайте поздравительный текст, фотографию медицинского работника на адрес электронной почты «Комсомольской правды» - Калининград» - gazeta@kp-kaliningrad.ru до 12 часов 11 июня 2019 года. В теме письма пометьте: «День медика».

ШАГ 2. Для того, чтобы ваше поздравление было опубликовано, необходимо оплатить 200 рублей. Для оплаты используйте следующие реквизиты.

ООО «Комсомольская правда-Калининград»

ИНН/КПП 3905016299/390601001

р/с 40702810420100000565 в ОТДЕЛЕНИЕ №8626 СБЕРБАНКА РОССИИ г. КАЛИНИНГРАД

БИК 042748634

к/с 30101810100000000634

Внимание! При оплате обязательно укажите (например): «Поздравление доктора Иванова»!

ШАГ 3. Поздравление будет опубликовано в газете «Комсомольская правда»-Калининград» 15 июня 2019 года. Два экземпляра газеты можно забрать в редакции «Комсомольской правды» по адресу: улица Рокоссовского, 16-18, 4 этаж (по будням, в рабочее время). И вручить самому лучшему доктору!

ИСТОЧНИК KP.RU