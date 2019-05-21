Калининградец железным прутом разгромил автомобиль неприятеля
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Жителя Гвардейска задержали за повреждение чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
24-летний мужчина прогуливался по улице Шоссейной в Знаменске и увидел автомобиль своего знакомого. Со знакомым у него были неприязненные отношения, поэтому он схватил железный прут и разбил им лобовое стекло, фару и повредил крыло.
Ущерб составил свыше 44 тысяч рублей.
На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU