2019-05-21T12:57:31+03:00
Общество

Калининградец железным прутом разгромил автомобиль неприятеля

Виктор Сергеев
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Жителя Гвардейска задержали за повреждение чужого автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний мужчина прогуливался по улице Шоссейной в Знаменске и увидел автомобиль своего знакомого. Со знакомым у него были неприязненные отношения, поэтому он схватил железный прут и разбил им лобовое стекло, фару и повредил крыло.

Ущерб составил свыше 44 тысяч рублей.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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