В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон
В Калининграде ликвидировали наркопритон и задержали его организатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимый 34-летний калининградец не только сбывал наркоманам изготовленный дезоморфин, но и предоставлял свой жилой дом для его употребления.
Обыск в доме злоумышленника прошел при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром».
- Полицейские стремительно ворвались в жилое помещение, и застали наркоторговца и двоих его клиентов в наркотическом опьянении. Из жилища подозреваемого были изъяты приспособления и ингредиенты для изготовления наркотиков: химикаты, шприцы и различные ёмкости. Кроме того был обнаружен и сам изготовленный дезоморфин, - сообщили в пресс-службе УМВД.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за организацию притона. Мужчина помещен в следственный изолятор, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU