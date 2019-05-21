В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-21T13:09:21+03:00

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В Калининграде ликвидировали наркопритон и задержали его организатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 34-летний калининградец не только сбывал наркоманам изготовленный дезоморфин, но и предоставлял свой жилой дом для его употребления.

Обыск в доме злоумышленника прошел при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром».

- Полицейские стремительно ворвались в жилое помещение, и застали наркоторговца и двоих его клиентов в наркотическом опьянении. Из жилища подозреваемого были изъяты приспособления и ингредиенты для изготовления наркотиков: химикаты, шприцы и различные ёмкости. Кроме того был обнаружен и сам изготовленный дезоморфин, - сообщили в пресс-службе УМВД.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Решается вопрос о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности за организацию притона. Мужчина помещен в следственный изолятор, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU