Власти Калининграда намерены убрать секс-шоп на колесах с проспекта Мира
Власти Калининграда твердо намерены убрать секс-шоп на колесах, который уже долго время стоит на проспекте Мира около магазина «Спутник». Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».
Автобус ПАЗ, в котором продают интимные товары, появился в Калининграде пять лет назад.
- Протокол, мы конечно составили, но что-то подсказывает, для того чтобы убрать его отсюда навсегда одним протоколом дело не обойдётся, - отметили в мэрии. - В общем, вместе с ГИБДД мы сейчас стараемся найти законные основания для этого. С одной стороны – это транспортное средство, которое стоит на общей парковке, и вроде как «ничего не нарушает.
С другой стороны, отмечают в администрации, очевидно, что это торговая точка, да и само транспортное средство, как таковое уже проржавело и стоит на подпорках.
-Значит, что есть шансы, что суд сочтет его «автохламом», и понудит владельцев переместить его, - заявили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU