2019-05-21T13:23:03+03:00
Общество

Власти Калининграда намерены убрать секс-шоп на колесах с проспекта Мира

Виктор Сергеев
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Власти Калининграда твердо намерены убрать секс-шоп на колесах, который уже долго время стоит на проспекте Мира около магазина «Спутник». Об этом сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Автобус ПАЗ, в котором продают интимные товары, появился в Калининграде пять лет назад.

- Протокол, мы конечно составили, но что-то подсказывает, для того чтобы убрать его отсюда навсегда одним протоколом дело не обойдётся, - отметили в мэрии. - В общем, вместе с ГИБДД мы сейчас стараемся найти законные основания для этого. С одной стороны – это транспортное средство, которое стоит на общей парковке, и вроде как «ничего не нарушает.

С другой стороны, отмечают в администрации, очевидно, что это торговая точка, да и само транспортное средство, как таковое уже проржавело и стоит на подпорках.

-Значит, что есть шансы, что суд сочтет его «автохламом», и понудит владельцев переместить его, - заявили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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