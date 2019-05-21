2019-05-21T13:28:03+03:00
Общество

В Калининград не пустили 50 тонн зараженного риса из Пакистана

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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В Калининградскую область предотвращен ввоз крупной партии риса, зараженного капровым жуком. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Свыше 50 тонн риса поступили в область из Пакистана. При проведении карантинного фитосанитарного контроля было заражение опасным карантинным объектом - капровым жуком в активном состоянии.

- Капровый жук является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения. Способен нанести значительный ущерб фитосанитарной и продовольственной безопасности. Повреждает зерно и продукты его переработки, наносит огромный вред промышленной продукции. Распространяется с зараженной продукцией, тарой, одеждой, транспортными средствами, другими способами, - сообщили в Россельхознадзоре.

В результате ввоз риса в область был запрещен, груз вернули в страну-экспортер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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