За выходные в Калининградской области спасли трех совят

СЕГОДНЯ 14:07 2019-05-21T14:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Трех совят спасли в Калининградской области за минувшие выходные. Об этом «Комсомолке» сообщили в приюте «Клюквенное», куда и доставили птиц.

- У нас две неясыти и птенец ушастой совы, - сообщили в приюте. – Последнего совенка нашли какие-то люди и решили оставить себе, но это же дикая птица… Словом, люди наигравшись с ней, захотели ее выкинуть.

Сейчас малышей выкармливают и пролечивают, они на карантине.

- Кормим мышами, которых закупаем специально. В день совенок съедает стабильно 3-4 мыши. Может и больше, конечно. Но уже очень это дорого получается. Мышей иногда заменяем куриными сердечками.

Всего же в приюте «Клюквенное» сейчас содержатся: 7 чаек, 7 уток, два аиста (остальные разлетелись), 11 сов, 2 канюка, один лебедь с ампутированным крылом, множество ворон, галок и сорок.

Кстати, на официальной страничке приюта есть реквизиты для помощи. Сбор средств идет постоянно.

ИСТОЧНИК KP.RU