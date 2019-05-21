Суд обязал владельца снести незаконно построенный гостевой дом на берегу Виштынца

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-21T15:04:28+03:00

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Нестеровский районный суд обязал владельца снести незаконно построенный дом на берегу озера Виштынецкое. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Летом 2014 года предприниматель получил в аренду участок в поселке Ягодное для осуществления рекреационной деятельности, а затем Нестеровская администрация выдала ему разрешение на строительство гостевого дома, который был возведен спустя год.

Прокуратура провела проверку и установила, что разрешение на строительство было выдано незаконно, так как это особо охраняемая природная территория. А это означает, что на участке разрешалась только установка временных построек без фундамента.

Нестеровский районный расторг договор аренды лесного участка, признал гостевой дом объектом капитального строительства и обязал владельца снести его в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU