Калининградцев приглашают пройти семейную диспансеризацию

СЕГОДНЯ 15:03 2019-05-21T15:03:46+03:00

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В субботу, 25 мая, на базе Центра развития межличностных коммуникаций в парке «Юность» в Калининграда пройдет семейная диспансеризация. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Акция пройдет с 12 до 18 часов.

Профессиональные психологи проведут диагностику семей, по итогам которой участники акции получат рекомендации от специалистов, как научиться понимать друг друга.

Кроме того, в рамках акции пройдет кастинг для участия в съемках семейного реалити-шоу, которые состоятся в августе. Подать заявку могут семьи из любого региона России. Для этого необходимо снять видео о своей семье и заполнить небольшую анкету на портале «Я – родитель», либо пройти кастинг на мероприятии в городе.

Всего для шоу отберут семь семей со всей России, которые будут вместе с детьми преодолевать трудности и выходить из сложных ситуаций, и таким образом учиться взаимопониманию и поддержке под наставничеством профессиональных психологов.

ИСТОЧНИК KP.RU