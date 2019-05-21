В Калининградской области стартовали работы по ремонту дворовых территорий
В Калининградской области заключены все контракты на ремонт дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
- Сложившаяся экономия позволяет нам в этом году дополнительно привести в порядок дворовые территории в регионе. Муниципальные образования в течение месяца представляют заявки на те объекты, которые планировались к реализации, – отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.
В 2019 году в области планируется благоустроить 58 дворовых и десять общественных территорий. По каждому объекту прошли общественные обсуждения, где жители смогли внести свои предложения по благоустройству.
Всего на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе в 2019 году планируется направить более 482 млн руб. Из них 306 млн – средства федерального бюджета, 39 млн – областного бюджета, 137 млн – местных бюджетов. Кроме того, будут привлечены средства собственников – не менее 5% от стоимости благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU