В Калининградской области стартовали работы по ремонту дворовых территорий

СЕГОДНЯ 15:56 2019-05-21T15:57:54+03:00

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В Калининградской области заключены все контракты на ремонт дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

- Сложившаяся экономия позволяет нам в этом году дополнительно привести в порядок дворовые территории в регионе. Муниципальные образования в течение месяца представляют заявки на те объекты, которые планировались к реализации, – отметил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз.

В 2019 году в области планируется благоустроить 58 дворовых и десять общественных территорий. По каждому объекту прошли общественные обсуждения, где жители смогли внести свои предложения по благоустройству.

Всего на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в регионе в 2019 году планируется направить более 482 млн руб. Из них 306 млн – средства федерального бюджета, 39 млн – областного бюджета, 137 млн – местных бюджетов. Кроме того, будут привлечены средства собственников – не менее 5% от стоимости благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU