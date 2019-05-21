Алиханов пригласил хорватских футбольных болельщиков в Калининград в качестве туристов

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-21T16:56:20+03:00

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Губернатор Антон Алиханов пригласил хорватских футбольных болельщиков вновь приехать в Калининград в качестве туристов. Об этом глава региона сказал на встрече с послом Хорватии в России Томиславом Царом, сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава региона напомнил, что с 1 июля на территории Калининградской области заработает режим электронных виз. Это позволит иностранцам бесплатно оформить визу со сроком пребывания до 8 дней.

Алиханов на встрече с послом также отметил, что основная задача регионального правительства – это создание комфортных условий для ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности.

- Мы располагаем площадками, на которых инвесторы могут размещать производство. Они получают поддержку своих проектов в виде налоговых льгот и таможенных преференций, административную помощь через совет по улучшению инвестиционного климата, – отметил Антон Алиханов. – В Калининградской области организовано сопровождение инвестпроектов по принципу «одного окна» с назначением отраслевых кураторов, предоставление земельных участков в аренду юридическим лицам без проведения торгов для реализации масштабных бизнес инициатив и строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU