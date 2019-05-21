2019-05-21T17:39:35+03:00
Общество

Чаще всего к омбудсмену за защитой прав обращаются жители Калининграда, Советска и Гвардейска

Виктор Сергеев
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Владимир Никитин.Владимир Никитин.Фото: Калининградская областная дума
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Аппарат уполномоченного по правам человека в Калининградской области в 2018 году рассмотрел 1774 обращения, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. Об этом на заседании комитета по безопасности и правопорядку облдумы рассказал омбудсмен Владимир Никитин. По его словам, это наибольшее количество обращений за все время работы.

- Как и прежде, чаще всего граждане обращаются с заявлениями по защите социальных прав – 824 заявления. На втором месте – жилищные вопросы и проблемы ЖКХ – 279. Увеличилось количество обращений в защиту прав несовершеннолетних – 256. Осталось примерно прежним количество заявлений, связанных с соблюдением прав человека в условиях лишения свободы – 202. Несколько увеличилось количество обращений по вопросам здравоохранения и медицинского обслуживания – 193. По вопросам безопасности и правопорядка в 2018 году рассмотрено – 47 заявлений, – рассказал Никитин.

По его словам, чаще всего за защитой своих прав обращаются жители Калининграда, Советска и Гвардейска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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