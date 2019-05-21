СМИ сообщили о возобновлении работы паромной переправы Усть-Луга-Балтийск
Работа паромной переправы Усть-Луга-Балтийск возобновлена, пишет «Интерфакс» со ссылкой со ссылкой на замгендиректора ООО «Транс-Эксим( это грузовой агент паромной переправы) Александра Школу.
В воскресенье вечером паром «Балтийск» прибыл в регион и доставил грузы, которые должны были прибыть в Калининградскую области еще 11 мая. Сейчас паром загружается для обратного рейса в Усть-Лугу.
При этом, отмечается в сообщении информагентства, в конце мая паром «Балтийск» должны поставит на ремонт. При этом второй паром, работающий на этой линии – «Амбал» не выйдет из ремонта в ближайшие дни, как планировалось ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU