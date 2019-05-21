2019-05-21T19:00:54+03:00
Происшествия

В Калининграде мужчина ударил знакомого ножом, тот выпрыгнул в окно

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Инцидент случился в Калининграде во вторник 21 мая. В квартире произошел конфликт между двумя знакомыми. По какой причине – предстоит выяснить, но один из мужчин нанес оппоненту ножевое ранение в область головы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. спасаясь от разъяренного нападавшего, мужчина выпрыгнул в окно, после чего сумел вызвать полицию.

Прибывшая на место пришествия группа силовиков обнаружила и задержала подозреваемого. Была вызвана следственно-оперативная группа. нападавшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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