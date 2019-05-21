В Польше девушки из калининградского лицея выиграли чемпионат по футболу

21 Май 19:14 2019-05-21T19:14:50+03:00

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Во Фромборке и Толкмицко прошли международные соревнования команд городов Калининградской области, Варминско-Мазурского и Поморского воеводств Польши. Выступило 12 сборных, причем отличились наши девочки.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, по итогам двухдневного марафона победу среди девушек первенствовали спортсменки из калининградского лицея №18, опередившие «Олимпию» из Мальборка и «Залив-Фромборк».

Основной сетке турнира предшествовала товарищеская игра смешанных сборных команд, где в одном составе друг с другом выступили польские и российские дети.

- Ответный визит польских гостей и совместные матчи ждут нас уже этой осенью, - сказал руководитель отдела международных связей калининградской федерации футбола Павел Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU