В Калининграде на территории садового товарищества сгорел «Мерседес»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-22T09:48:34+03:00

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Пожар случился в минувший вторник 21 мая. На часах было 10:32, когда поступило сообщение о том, что в Калининграде на улице Строителей на территории садового товарищества «Осень» горит машина.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в автомобиле «Мерседес Вито» выгорела приборная панель и треснуло лобовое стекло.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU