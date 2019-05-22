2019-05-22T09:57:16+03:00
Общество

В Калининграде рабочее движение по «Невской» развязке откроют осенью

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Речь идет о реконструкции транспортной развязки на Зеленоградск. Работы на том этапе Северного обхода, на реализацию которого решением Президента РФ было выделено порядка 7 млрд рублей, идут с опережением графика. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это позволит открыть движение по так называемой «Невской развязке» в октябре-ноябре.

Сообщается, что летом, когда это направление перегружено, дорожники будут по мере готовности открывать участки новой дороги и организуют схему движения, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

- В этом году осенью откроем рабочее движение и по участку от Гурьевска, и саму развязку увидим в финальном исполнении. Сейчас ведем работу с Минтрансом и Росавтодором, чтобы получить средства на продолжение реконструкции и расширение Северного обхода. Второй этап проекта прошел экспертизу. Планируем начать работы в сторону проспекта Победы также в этом году, – сказал губернатор Антон Алиханов, который контролирует стройку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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