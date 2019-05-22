В Калининграде на водителя автобуса завели уголовно дело за травмирование пассажира

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-22T10:21:42+03:00

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В Калининграде на водителя рейсового автобуса завели уголовно дело за травмирование пассажира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31 января водитель автобуса маршрута №49 при выезде с остановки не убедился в том, что все пассажиры вышли, и закрыл задние двери транспорта, в результате чего зажал ногу выходившего 67-летнего пассажира. В результате мужчина упал и получил перелом левого бедра со смещением.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

ИСТОЧНИК KP.RU