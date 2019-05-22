В Калининграде на водителя автобуса завели уголовно дело за травмирование пассажира
В Калининграде на водителя рейсового автобуса завели уголовно дело за травмирование пассажира. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
31 января водитель автобуса маршрута №49 при выезде с остановки не убедился в том, что все пассажиры вышли, и закрыл задние двери транспорта, в результате чего зажал ногу выходившего 67-летнего пассажира. В результате мужчина упал и получил перелом левого бедра со смещением.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
ИСТОЧНИК KP.RU