В Гурьевском районе ввели в строй новый элеваторный комплекс

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-22T10:26:23+03:00

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В Гурьевском районе введен в строй новый высокотехнологичный комплекс по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур. Мощность комплекса составляет более 45,5 тысячи тонн единовременного хранения, сообащет пресс-служба регионального правительства.

Строительство элеваторного комплекса велось с 2015 года. Общая стоимость проекта составила около 2 миллиардов рублей.

- Такие крупные мощности по хранению позволят выравнивать цену на зерно и соответственно корма в течение худых лет и наоборот тучных, – отметил губернатор Антон Алиханов.

По словам министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, сегодня в регионе объемы современных технологических хранилищ составляют 455 тысяч тонн.

- Это свидетельствует о том, что мы можем использовать всю сельхозземлю области, и в момент высокого урожая будем знать, где хранить зерно. Ввод в строй нового элеваторного комплекса практически обеспечит продовольственную безопасность области, позволит сохранять зерно от урожая до урожая, обеспечит высокое, продовольственное, качество зерна, – отметила Шевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU