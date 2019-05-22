2019-05-22T10:26:23+03:00
Общество

В Гурьевском районе ввели в строй новый элеваторный комплекс

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Гурьевском районе введен в строй новый высокотехнологичный комплекс по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур. Мощность комплекса составляет более 45,5 тысячи тонн единовременного хранения, сообащет пресс-служба регионального правительства.

Строительство элеваторного комплекса велось с 2015 года. Общая стоимость проекта составила около 2 миллиардов рублей.

- Такие крупные мощности по хранению позволят выравнивать цену на зерно и соответственно корма в течение худых лет и наоборот тучных, – отметил губернатор Антон Алиханов.

По словам министра сельского хозяйства Натальи Шевцовой, сегодня в регионе объемы современных технологических хранилищ составляют 455 тысяч тонн.

- Это свидетельствует о том, что мы можем использовать всю сельхозземлю области, и в момент высокого урожая будем знать, где хранить зерно. Ввод в строй нового элеваторного комплекса практически обеспечит продовольственную безопасность области, позволит сохранять зерно от урожая до урожая, обеспечит высокое, продовольственное, качество зерна, – отметила Шевцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный калининградец напал на сотрудника Росгвардии и сломал ему руку
В Калининграде до 4 июня отключили горячую воду на 37-ми улицах
Во вторник саперы Балтфлота вывезли из поселка Взморье две авиабомбы
По факту пожара в усадьбе «Альтхоф-Рагнит» в Немане возбуждено уголовное дело
В Калининграде из пассажирского автобуса на тротуар выпала 12-летняя девочка
В Черняховске на ул. Гоголя сбили пенсионера на «зебре»
В Калининграде с лже-инвалида взыскали 300 тысяч незаконно полученного пособия
«Будут определенные неудобства»: Через две недели начнется ремонт участка Балтийского шоссе
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП на улице Гагарина
В Калининграде 10 улиц остались без электричества
Ограбивший магазин с помощью игрушечного пистолета калининградец получил срок